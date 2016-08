Einhäuser halten Urteil für „lächerlich“

Einhausen. Am Ende waren die Vertreter der SG Einhausen überrascht und sprachlos. Das Sportgericht des Fußballkreises Bergstraße hatte nicht nur den Kontrahenten Anatolia Birkenau bestraft, sondern auch die SGE. Wegen der verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen am Ende des Kreisoberliga-Punktspiels am 21. August belegte das Sportgericht des Fußballkreises Bergstraße unter Vorsitz von Rainer Beckerle beide Mannschaften mit einem Drei-Punkte-Abzug. Anatolia muss 500 Euro Strafe zahlen, Einhausen 250. Die Entscheidung der drei Gremiumsmitglieder war einstimmig.

"Da müssen wir uns verprügeln lassen und bekommen drei Punkte abgezogen. Das ist lächerlich", war Jörg Völker (Bild: nico), der Zweite Vorsitzende der SGE, ganz und gar nicht einverstanden mit dem Urteil. Die Einhäuser prüfen nun, Berufung vor dem Verbandsgericht einzulegen. Diesen Schritt will die Anatolia laut Spielauschussvorsitzendem Murat Cin nicht gehen: "Wenn wir Mist gebaut haben, sind wir bereit, die Strafe zu zahlen. Aber es gehören immer zwei dazu."

Einhausen war bestens präpariert in die mündliche Verhandlung am Montagabend nach Bürstadt gefahren, bot acht Zeugen, ärztliche Atteste über Prellungen, Hämatome, beschädigte Zähne und mehr sowie Fotos mit den Gesichtern von Schlägen gezeichneter Spieler auf. Die Anatolia hielt mit der schriftlichen Aussage eines Zeugen dagegen. Cin: "Die Atteste unsere Spieler liegen bei der Polizei."

Mittlerweile sechs Strafanzeigen Neben dem sportgerichtlichen Verfahren, bei dem am Montag ein Urteil gefällt wurde, können die Vorfälle beim Kreisoberliga-Spiel zwischen der SG Einhausen und Anatolia Birkenau auch vor dem ordentlichen Gericht landen. Mittlerweile sind nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen sechs Strafanzeigen gestellt worden - vier von Einhäuser, zwei von Birkenauer Seite. Dabei gehe es um Körperverletzung, in einem Fall sogar um schwere Körperverletzung. Die Ermittlungen liegen bei der Polizeidirektion Bergstraße in Heppenheim. Aufgrund der Ergebnisse wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob es zu Gerichtsverhandlungen kommt. kel

Die fast zweistündige Beweisaufnahme endete für das Sportgericht unbefriedigend: Es stand Aussage gegen Aussage. Der Bericht des Schiedsrichters, der in der Regel die Grundlage für die Beurteilung des Geschehens bildet, war wenig erhellend. Der Unparteiische sah, wie eine "Menschenmenge beider Vereine aufeinander losging". Spieler beider Klubs seien beteiligt gewesen. Er konnte in dem Tumult "nicht erkennen, wer wen schlug", wurde von Platzordnern in die Kabine gebracht.

So war für das Sportgericht nicht zu ermitteln, wie die Auseinandersetzungen an mehreren Stellen begannen, wer genau wen schlug, ob es beleidigende Rufe auch von Einhäuser Zuschauern gab und ob jene auch auf dem Platz waren. Jede Partie beharrte auf ihre Sicht der Dinge, obwohl Sportgerichts-Mitglied Gerhard Ripper (Mitlechtern) während der Verhandlung an die Beteiligten appelliert hatte: "Wenn jeder sagt, das haben die Anderen gemacht, den Rest habe ich nicht gesehen, wie sollen wir dann zu einem fairen Urteil kommen?"

Es gab aber auch übereinstimmende Aussagen. Dass Anatolia-Fans (30 bis 40 sagen die einen, 80 bis 100 die anderen) nach dem Schlusspfiff den Rasen stürmten, war unstrittig. Dass Fäuste flogen, auch. Die Einhäuser Zeugen identifizierten drei Anatolia-Kicker als Schläger und Treter, dazu den Schiedsrichterassistenten und einen Zuschauer, der, wie sich herausstellte, der Vater eines Spielers war, der von Einhäusern geschlagen worden war. Der Vater habe sich auch mit wüsten Drohgebärden vor der SGE-Kabine aufgebaut, sei von eigenen Vereinsmitgliedern zurückgehalten worden.

Sicher ist zumindest, dass ein SGE- und ein Anatolia-Spieler schon während der Partie, die "hitzig, ruppig, aber nicht übertrieben" geführt worden sei, aneinander gerieten. Die Birkenauer wollten eine Tätlichkeit in Form eines Ellenbogenschlages des Einhäusers gesehen haben, die Einhäuser nichts. Der SGE-Kicker selbst sprach von einem "Schulter-stups", den er dem Gegenspieler gegeben habe, nachdem dieser nachgetreten hatte.

Der Konflikt beider Fußballer setzte sich unmittelbar nach Schlusspfiff fort. "Der hat mir eine Backpfeife gegeben, ich habe zurückgeschlagen", sagte der Einhäuser. Nein, entgegnete Murat Cin, der Anatole habe auf dem Boden gelegen, und mehrere SGEler hätten auf ihn eingeschlagen. Dieses Duell war der Auslöser für alle folgenden Rangeleien, die zwischen fünf und zehn Minuten dauerten, aber beim Eintreffen der Polizei beendet waren. Es gab, so berichteten Zeugen, von Einzelnen auch Versuche, das Geschen zu beruhigen.

Das Kreissportgericht verurteilte beide Vereine wegen Ausschreitungen und verhängte mit dem Drei-Punkte-Abzug die Mindeststrafe. Denn auch SGE-Spieler und -Betreuer seien aktiv am Geschehen beteiligt gewesen. Vorsitzender Beckerle: "Notwehr rechtfertigt nicht dieses Verhalten." Der Einhäuser Spieler, der zugab, nach Abpfiff seinen Kontrahenten dreimal geschlagen zu haben, wurde wegen Tätlichkeit nach Provokation zu einer Sperre von drei Pflichtspielen verurteilt. Sein Schuldeingeständnis habe sich strafmildernd ausgewirkt. Abgetrennt wurden die Verfahren gegen zwei Birkenauer Spieler.

"Keine Anzeichen von Reue"

Nach fast drei Stunden schloss Rainer Beckerle mit einer persönlichen Bemerkung an die Vereinsvertreter die Verhandlung; "Was mich irritiert, ist, dass ich keinerlei Anzeichen von Reue vernommen habe, dass sich keiner entschuldigt hat für das Verhalten auf dem Platz - nicht mal ansatzweise." all