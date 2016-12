Beste Spielerin im Duell gegen den HC Rödertal: Ivana Sazdovski © Neu

Bensheim. Die Tabellenführerinnen aus Bensheim waren dabei von Anfang an die dominierende Mannschaft gegen den Zweitplatzierten. Nach den ersten 20 Minuten lagen die Flames mit fünf Treffern vorne, allerdings konnte in Folge und auch nach der Pause der HC Rödermark bis auf 16:15 aufholen. Im letzten Drittel der Partie vor 776 Zuschauern wurden die Flames wieder stärker, worauf der Sieg nicht mehr in Gefahr war.

Beste Werferin auf Bensheimer Seite war mit sieben Treffern Ivana Sazdovski. Lisa Mößinger und Larissa Platen steuerten je sechs Tore zum Erfolg bei. Weitere Tore erzielten Anja Ernsberger (5), Caroline Thomas, Sanne Hoekstra (je 3) und Sarah van Gulik (1). (tm)