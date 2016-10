Wissenschaftler rücken Mönchsskelett zu Leibe

Dr. Jörg Orschiedt und Dr. Doris Döppes beim Scan des Mönchsskeletts. © oh

Mit einem 3D-Scanner rückten am Mittwochmorgen Wissenschaftler dem Mönchsskelett zu Leibe, dass auf dem Lorscher Klosterhügel gefunden wurde. Dafür reisten eigens zwei Fachleute aus Mannheim an. Schaulustige muss Claus Kropp, Archäologe und Leiter des Freilichtlabors Lauresham, vertrösten, damit Dr. Jörg Orschiedt und Dr. Doris Döppes in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können.

Die beiden Fachleute vom Mannheimer Curt-Engelhorn-Zentrum hatten einen mobilen Scanner dabei, um die Überreste des Mönchs millimetergenau zu erfassen. Gerade einmal 20 Minuten dauert der Scan der Mönchsgebeine in Lorsch. Dabei erinnert das 25 000-Euro-Gerät, mit dem er durchgeführt wird, eher an einen Handmixer. Kurze Lichtblitze schießen auf die Knochen. So entstehen 15 Bilder pro Sekunde. Zwischenspeichern ist Pflicht, denn bei den Aufnahmen entsteht eine Datenmenge von etwa 200 Gigabyte - da wäre Platz für über 68 000 MP3-Songs. Mit den Daten können Orschiedt und Döppes den namenlosen Mönch sogar ausdrucken: 100 000 Euro kostet der 3 D-Drucker in ihrem Büro. lok