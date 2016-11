Um zwei Prozent steigen die Gebühren in Lorschs kommunalen Kindergärten wie dem in der Viehweide.

Lorsch. Das war so abzusehen: Eltern müssen für den Kindergarten-Besuch ihrer Kinder ab kommendem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. Einstimmig hat sich Lorschs Finanzausschuss am Dienstagabend für eine Gebührenerhöhung von zwei Prozent in den kommunalen Einrichtungen ausgesprochen. Das entspricht der prozentualen Erhöhung der Lohnkosten für die Erzieher im öffentlichen Dienst.

Es soll allerdings auch eine neue Rabattierung geben. Sie betrifft die U3-Betreuung. sch

