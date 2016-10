Der spannende Weg bis zum Feuerzeug

Lorsch. "Feuer ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr." Den Geist der Flammen haben unsere Vorfahren schon früh kennen- und respektieren gelernt. Auch für die Menschen des Mittelalters spielte Feuer eine in jeder Hinsicht elementare Rolle: etwa bei der Lebensmittelzubereitung, für die Herstellung von Werkzeugen und als Wärmequelle. Ohne Feuer war das Leben noch härter als es ohnehin schon war.

Im Freilichtlabor Lauresham drehte sich am Samstag alles um die faszinierende Lebenswelt im 8. und 9. Jahrhundert. Zahlreiche Besucher nutzten das schöne Wetter, um beim großen Thementag "Geschichte(n) ums Feuer" spannende Entdeckungen zu machen und viel über die damalige Zeit zu erfahren. Die Veranstaltung war gleichermaßen der Saisonabschluss in Lauresham, wo am frühen Abend ein großes Feuer entfacht wurde.

Funde sind 1,5 Millionen Jahre alt

Was „blau machen“ und Urin mit dem Färben zu tun haben Es war ein hartes Brot, das Leben als Färber im Mittelalter. Von früh bis spät ungesunde Dämpfe um die Nase, die Hände in bissigen Essenzen und die Knochen wund von körperlicher Anstrengung. Marlene Leimbach aus Groß-Zimmern weiß, wovon sie spricht. Allmonatlich heizt sie in Lauresham den Kessel am Färberhaus. Dabei arbeitet sie ausschließlich nach historischen Verfahren mit pflanzlichen und tierischen Farbstoffen. Zum Beispiel Pistazien, Walnüssen oder Läusen. Oder mit der Waidpflanze. Lange vor dem Siegeszug des tropischen Indigo wurde sie in Europa als Färbemittel verwendet. Marlene Leimbach spricht in diesem Zusammenhang vom "historisch korrekten Blau". Auch der Ausdruck "blau machen" könnte sich von dem altertümlichen Prozess ableiten: In der letzten Phase des Färbevorgangs musste der Stoff an der Luft trocknen, weil erst dann durch Oxidation die blaue Färbung entsteht. Da die Blaufärber nun mit der Arbeit pausierten und weil der Montag der klassische Tag zum Färben gewesen sei, sehen viele darin die Wurzel des Begriffs "Blauer Montag". Eine ideale Flüssigkeit zum Einlegen der Waidblätter ist übrigens Urin. Am besten solcher von Männern, die viel Alkohol getrunken hatten - die also "blau" waren. Und den gab es nun mal literweise in Gaststätten - den Lieferanten der Textilfärber. Trotz allem war der Beruf kein Zuckerschlecken. "Die Färber hatten ihre Hütten meistens neben jenen der Gerber", erklärt Leimbach über die Geruchsentwicklung in der Branche. Auch körperlich war der Job anspruchsvoll. Erst durch stundenlanges Rühren in den Bottichen wurde das Material gleichmäßig eingefärbt. Eine ungleichmäßige Färbung, das betont die Expertin, spiegelt nicht etwa eine historisch authentische Praxis: "Flecken verweisen auf einen faulen Färber." Kaum einer wurde älter als 40 Jahre. tr [mehr...]

Bereits vormittags waren viele Gäste auf dem Gelände unterwegs. In und vor den Gebäuden wurde Wissenswertes über die vielschichtige Bedeutung des heißen Elements zur Zeit Karls des Großen vermittelt. Im Herrenhaus ging es um den Einsatz des Feuers im Krieg, während in der Kapelle das Thema Licht im Mittelpunkt stand. Die atmosphärische Illumination durch den neuen Kapellenleuchter wurde von gregorianischen Gesängen begleitet. Besucher erfuhren allerlei Interessantes über den "Superkleber des Mittelalters" - also Birkenpech - und die Brandbekämpfung im Wandel der Jahrhunderte.

Die Hauptrolle spielte eine der ältesten Kulturtechniken der Menschheit. Archäotechniker und Denkmalpfleger Frank Trommer beschäftigt sich mit der Erforschung altertümlicher Verfahrens- und Arbeitsweisen. In Lorsch erläuterte er plastisch, wie der Mensch die Herrschaft über das Feuer erlangt hat. Von der Zähmung des Wildfeuers, beispielsweise aus Blitzschlägen oder Erdbränden, bis zum Wegwerffeuerzeug war es eine lange Reise. Die Kunstfertigkeit, Feuer zu entfachen, wurde von immer neuen Ideen und Entdeckungen geprägt.

Früheste archäologische Nachweise menschlicher Feuerstellen finden sich vor etwa 1,5 Millionen Jahren in Ostafrika, so Trommer. Zunächst ging es um die Bewahrung der Glut und um den Transport der Flammen. Auch die Gletschermumie Ötzi trug ein Gefäß aus Birkenrinde bei sich, in dem ein glühendes Stück Holz zwischen trockenem Gras und Blättern lag.

Plötzlich brennt die Hosentasche

Vom "Feuer to go" bis zur eigenhändigen Herstellung dauert es noch eine Weile. Vor rund 32 000 Jahren entstand das erste Feuerzeug: Das schwefelhaltige Mineral Pyrit und die Quarzart Feuerstein erzeugen beim Aneinanderschlagen kleine Funken, die ein leicht brennbares Material - den berühmten Zunder - entflammen können. Der Feuerschwamm, ein weicher faseriger Baumpilz, wurde gern dafür genutzt. Aber auch Brenngläser dienten diesem Zweck - vor allem für ein "friedliches Feuer", wie Frank Trommer erklärt. Daher wird das Olympische Feuer bis heute durch einen Spiegel entzündet. Ein Exot ist die Feuerpumpe, die bereits vor rund 2300 Jahren in Griechenland genutzt wurde. In einem Hohlzylinder wird Luft durch die Kompression mit einem passgenauen Stab so stark erhitzt (400 Grad), dass damit ein Stückchen Zunder zum Glühen gebracht werden kann.

Bequemer waren die ersten Phosphorstäbchen, die allerdings aufgrund ihrer leichten Entzündlichkeit bei Reibung gerne auch mal in der Hosentasche Feuer fingen. Es gibt Geschichten von niedergebrannten Häusern, die durch an Streichhölzern nagende Mäuse in Flammen aufgegangen sein sollen.

Zahlreiche Mitmachgebote für die ganze Familie, darunter Stockbrotbacken, Kerzenziehen und Feuerschlagen, rundeten das Angebot in Lauresham ab. Am Nachmittag lauschten Klein und Groß an den offenen Herdfeuern des Herrenhofs musikalischen Klängen, Geschichten, Mythen und Heldenepen: Eine feurige Zeitreise ins frühe Mittelalter.