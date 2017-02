Lorsch. Über ein besonderes Geschenk konnte sich gestern Bürgermeister Christian Schönung freuen. Pünktlich zu seinem 48. Geburtstag gelang ein entscheidender Schritt bei einem für die Stadt bedeutenden Bauprojekt: Die Verträge mit der Schön-Klinik wurden unterzeichnet. "Das ist etwas ganz Tolles für Lorsch", erklärte Schönung - und das sahen Volker Knaup als Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) und die Vertreter der Klinikgruppe genauso.

92 Seiten dick ist der Vertrag mitsamt Anhängen. Mit den Unterschriften, die im Beisein von Notar Helmut Helwig im Palais von Hausen gesetzt wurden, ist nun festgeschrieben, dass die Fachklinik im Ehlried neu bauen kann und die EGL im Gegenzug das derzeitige Gelände des Krankenhauses im Zentrum übernimmt, das später für Wohnzwecke entwickelt werden soll.

Mitte 2018 soll der erste Spatenstich am Starkenburgring gesetzt werden. Anfang Januar 2021 will die Orthopädische Fachklinik im Ehlried ihren Betrieb aufnehmen. Die kleine Zeitverzögerung - zunächst ging man von einer Eröffnung im Jahr 2020 aus - wird als unproblematisch betrachtet. Viel wichtiger ist es den Klinikbetreibern, dass ihnen Lorsch eine bisher einmalige Chance bietet: Erstmals nämlich wird die Schön-Gruppe - sie hat insgesamt knapp 20 Standorte - ein komplett neues Haus errichten können.

"Das ist ein sehr bedeutsames Projekt für uns", machte Dr. Arne Berndt klar, dass sich die Planer endlich einmal nicht auf Erweiterungen, Umbauten und Altbestände beschränken müssten. Das biete nun die "Chance für ein perfektes Krankenhaus", erklärte Andreas Frischmann, Projektleiter Bau der Klinikgruppe. Und die Schön-Klinik wolle diese nutzen. Geplant werde ein hochmodernes Haus. Die Fachklinik solle "überregionale Strahlkraft" entfalten.

Die Zahl der Betten soll zwar auch in der "Klinik der Zukunft" bei 100 bleiben, die Zahl der OP-Säle aber wird weiter steigen. Fünf sollen es künftig sein, so Klinikleiter Carsten Deutschmann. Die Zahl der behandelten Patienten im Jahr soll sich schon bald mehr als verdoppeln. Machbar ist das trotz der weitgehend unveränderten Bettenzahl, weil die moderne Medizin es ermöglicht, dass Patienten schneller wieder mobil sind, Klinikaufenthalte immer kürzer werden.

Investition von 50 Millionen Euro

An Wachstum ist auch beim Personal gedacht. 230 Vollzeitstellen sollen im neuen Haus in den kommenden Jahren ausgewiesen sein, 190 sind es derzeit in Lorsch. Die Fachklinik will sich schließlich nicht länger nur auf ihre bisherigen Kernkompetenzen konzentrieren, zu denen Wirbelsäulenchirurgie, Hüft- und Kniegelenkersatz sowie Unfallchirurgie gehören. Sie will ihr Spektrum erweitern. Unter anderem ist daran gedacht, auch die konservative Rückenschmerzbehandlung auszubauen, Schulter- und Ellenbogen-Chirurgie sowie Fußchirurgie und Kinderorthopädie anzubieten.

Platz gibt es in Lorsch jedenfalls genug. Rund 17 000 Quadratmeter stehen im Ehlried für den Neubau bereit, weitere 6000 Quadratmeter sind für mögliche Erweiterungen reserviert. Das Gesamtinvestitions-Volumen - Neubau sowie Abriss der alten Gebäude - liegt bei 50 Millionen Euro. Auch die leidige Parkplatz-Suche dürfte im Ehlried endlich Vergangenheit sein. Das höchste Gebäude soll - mit Aufstockung - 15 Meter aber nicht überschreiten.

Volker Knaup erinnerte gestern daran, dass das außergewöhnliche Großprojekt, für das jetzt der Bauantrag gestellt wird, nicht leicht auf den Weg zu bringen war. Zahlreiche Behörden mussten überzeugt werden und mehr als 50 ausführliche Gespräche der EGL mit Eigentümern beziehungsweise Erbengemeinschaften waren nötig, bis die 16 Grundstücke erworben waren.

Schönung: Massive Angriffe

Der Weg bis zum fertigen Vertrag sei "keine Sache, die man nebenbei macht", unterstrich auch Schönung. Man habe deshalb andere Projekte zeitweise zurückgestellt. Dass es deswegen "massive Angriffe auf die Verwaltung" gegeben habe, sei aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar, kritisierte er. Er lobte sein Team für eine "tolle Leistung".

Die neue Klinik werde auch neue Umsätze bringen, zeigte sich Knaup mit Blick auf Folgeleistungen erfreut. Lorsch könne stolz auch auf die Bürgerbewegung sein, die für den Verbleib der Klinik in Lorsch gekämpft hatte. Dass der große Erfolg ihn auch persönlich sehr freute, verschwieg Knaup nicht, der noch bis Ende März EGL-Geschäftsführer ist und angekündigt hatte, dann an einen Nachfolger übergeben zu wollen. Die städtebauliche Entwicklung der 7500 Quadratmeter großen Fläche im Zentrum an der Wilhelm-Leuschner-Straße kann nach dem Abriss der Altgebäude 2021 erfolgen.