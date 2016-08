Lorsch. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 3111 zwischen Lorsch und Hüttenfeld ist ein Mann am Donnerstagabend tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Pkw des 24-Jährigen in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte auf der Gegenfahrbahn mit dem Pkw einer 64-jährigen Frau zusammen. Ein nachfolgender Fahrer aus Bensheim konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in den Pkw der 64-Jährigen, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Der 24-jährige Unfallverursacher, der aus Lorsch stammt, musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er noch in derselben Nacht seinen schweren Verletzungen erlag. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 18.000 Euro geschätzt. Die Landstraße musste für zwei Stunden voll gesperrt werden. (tk/pol)