Wissenschaftler rücken Mönchsskelett zu Leibe

Lorsch. Mehr als nur einmal stehen Schaulustige am Gatter auf dem Klosterhügel. Viele wollen einen Blick auf das Skelett eines Mönchs werfen, das dieser Tage am Lorscher Kloster freigelegt wurde. Nicht immer hat Claus Kropp Zeit für die Neugierigen. Vor allem dann, als die alten Knochen gerade mit einem 3 D-Scanner erfasst werden. Der Archäologe und Leiter des Freilichtlabors Lauresham muss sie vertrösten, damit Dr. Jörg Orschiedt und Dr. Doris Döppes in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können.

Die beiden Fachleute vom Mannheimer Curt-Engelhorn-Zentrum rückten gestern eigens mit einem mobilen Scanner an, um die Überreste des Mönchs millimetergenau zu erfassen. "Gut erhalten", nickt Orschiedt anerkennend nach dem ersten Blick auf das Skelett. Ein solcher Auftrag steht auch für die beiden Wissenschaftler nicht of im Kalender. Ende des Jahres 2012 scannte Döppes die Überreste von Anna Luisa de Medici in Florenz. Die Aufnahmen der Ehefrau von Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz waren Teil einer Ausstellung in Mannheim. Beide Skelettfunde, so Döppes, seien in der Qualität durchaus miteinander vergleichbar. "Die Medici war nur makaberer" - das Skelett trug noch die Kleidung.

Gerade einmal 20 Minuten dauert der Scan der Mönchsgebeine in Lorsch. Dabei erinnert das 25 000-Euro-Gerät, mit dem er durchgeführt wird, eher an einen Handmixer. Kurze Lichtblitze schießen auf die Knochen. So entstehen 15 Bilder pro Sekunde. Zwischenspeichern ist Pflicht, denn bei den Aufnahmen entsteht eine Datenmenge von etwa 200 Gigabyte - da wäre Platz für über 68 000 MP3-Songs. Keine Überraschung, dass Doris Döppes mit dem Gerät maximal fünf Minuten am Stück arbeiten kann. Nicht die Wissenschaftlerin ist dann ausgelaugt, sondern das Gerät benötigt eine kurze Verschnaufpause. Mit den Daten können Orschiedt und Döppes den namenlosen Mönch sogar ausdrucken: 100 000 Euro kostet der 3 D-Drucker in ihrem Büro.

Zum Thema Welche Geheimnisse verrät das Skelett des Lorscher Mönchs?

Vorher haben Kropp. Orschiedt, Döppes und der von früheren Lorscher Ausgrabungen bekannte Archäologe Dr. Dieter Lammers mit anderen Problemen zu kämpfen: Mitten auf dem Klosterhügel fehlt der Strom. Über drei Kabeltrommeln muss die Energie aus der Küche des Kurfürstlichen Hauses stibitzt werden. Auch den Regenwürmern, die sich zu Dutzenden rund um das Skelett tummeln, müssen die Wissenschaftler zu Leibe rücken.

Rückschlüsse auf das Alter

Schlechte Laune verursacht das nicht. Viel zu spannend sind die Hausaufgaben, die jetzt vor dem Team um Kropp liegen. Erster und wichtigster Schritt: die C 14-Analyse. Bei dieser Untersuchung wird der Radiokarbongehalt in den gefundenen Knochen gemessen. Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf das Alter der Überreste zu - zumindest auf das Jahrhundert genau. "Plus, minus 70 bis 80 Jahre muss man einkalkulieren", erklärt Kropp. Bei Bäumen seien die Ergebnisse beispielsweise noch genauer, weil die Rindenringe weitere Anhaltspunkte liefern.

Nach der C 14-Untersuchung beginnen die anthropologischen Forschungen: Wie alt war der Mönch? Wo kam er her? Welche Haar- und Augenfarbe hatte er? Vielleicht lässt sich außerdem klären, wie er gestorben ist. In acht Wochen könnten die Ergebnisse vorliegen.