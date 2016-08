Im Schulterschluss zum MVZ Plus

Bergstraße. Landrat Christian Engelhardt möchte gemeinsam mit den Kommunen im Weschnitztal und im Überwald das Netzwerk Ortsnahe Versorgung Odenwald (NOVO) aufbauen. Hierzu wurde am Mittwoch im Landratsamt angeregt und konstruktiv diskutiert.

"Mit dem geplanten Erwerb des medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lindenfels durch das Kreiskrankenhaus Bergstraße ist ein erster Schritt zu einer gesicherten medizinischen Versorgung für die Menschen im vorderen Odenwald getan", so Landrat Engelhardt.

Daneben brauche es aber für die Zukunft eine sektorenübergreifende Vernetzung vieler Institutionen in den einzelnen Kommunen und auch darüber hinaus, betont der Chef der Kreisverwaltung. Die Bürgermeister will der Landrat gerne als Multiplikatoren frühzeitig einbinden. "Um eine nachhaltige Sicherung der Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, bedarf es neuer Konzepte, die über eine reine ärztliche Versorgung hinausgehen. Hier geht es neben der Sicherung der Hausärzte auch um Themen wie Altenhilfe, Pflegedienste, Reha-Sport, oder Sozialdienste", machte Engelhardt seinen Standpunkt klar.

Mit dem NOVO soll diese Vernetzung in einer interkommunalen Zusammenarbeit erreicht werden, die durch das Land gefördert werden kann. Die Diskussion um das Luisenkrankenhaus war für den Landrat der Auslöser dafür, sich dem Thema zu widmen. So ist auch der Aufbau des MVZ Plus das erste Projekt für das Netzwerk.

