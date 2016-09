Auktion des OSO-Inventars ist beendet

Flüchtlinge in Bensheim

Der Eiertanz um das leerstehende Containercamp für Flüchtlinge am Berliner Ring in Bensheim geht in die nächste Runde. Am Donnerstag teilte das Sozialministerium mit, dass der Standort als Erstaufnahmeeinrichtung vom Land Hessen aufgegeben wird - wie einige andere auch. [mehr]