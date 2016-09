Autofahrer-Streit endet mit Faustschlägen

Bergstraße. Eine Auseinandersetzung zweier Autofahrer auf der B 47 bei Lorsch endete am Samstagabend mit Faustschlägen. Laut Polizei begann der Vorfall gegen 19.40 Uhr, als die beiden in Richtung Bürstadt unterwegs waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte einer der beiden den anderen noch auf dem zweispurigen Teilstück der B 47 zu überholen, was jedoch nicht gelang. Anschließend soll er den erforderlichen Abstand zu dem Fahrzeug des späteren Geschädigten nicht oder nur teilweise eingehalten haben. Mit im Fahrzeug befanden sich ein fünf- und ein neunjähriges Kind. An einer geeigneten Stelle überholte der Fahrer schließlich seinen Widersacher, setzte sich mit seinem Auto vor ihn und leitete eine Vollbremsung ein, bis er komplett zum Stillstand kam.

Anschließend verließ er seinen Pkw, begab sich zum Fahrzeug des Geschädigten, öffnete die Fahrertür und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Erst durch einen Ersthelfer konnten die Schläge unterbunden werden. Der Geschädigte erlitt durch die Schläge schwere Verletzungen und wurde ins Uni-Klinikum Mannheim eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter 06252/7060 in Verbindung zu setzen. ots/lok