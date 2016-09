Kreis fordert Mitspracherecht

Bergstraße. Kommunen und Anwohner an der geplanten Eisenbahnneubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim sollen mehr Mitspracherecht bei der Umsetzung des Projekts haben - dies fordert der Bergsträßer Kreistag. In seiner jüngsten Sitzung am Montag hat das Gremium beschlossen, die Gründung eines eines Projektbeirats in einen Katalog von Kernforderungen an die Deutsche Bahn aufzunehmen. Die bisher vorgesehene Einrichtung eines Dialogforums erachten die Abgeordneten als nicht ausreichend. "Die Anwohner müssen in die entscheidungen mit einbezogen werden", hob etwa Christian Schönung (CDU), Bürgermeister von Lorsch hervor. Die Klosterstadt ist eine der Kommunen, die in der nähe der neuen ICE-Trasse liegen würde und unmittelbar betroffen wäre.

Weitere Forderungen des Kreistags sind eine Streckenführung entlang der A 67 und der A6, von denen frühestens südlich des Knotenpunktes der L 3110 mit der A 67 abgewichen werden soll, eine Tunnellösung zwischen Langwaden und Lorsch sowie Lärmschutzmaßnahmen "mindestens im Standard einer Neubaustrecke".

Das Gremium verabschiedete die neue Forderungen einstimmig.