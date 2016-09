Karl-Kübel-Preis an Peter Maffay verliehen

Peter Maffay erhielt am Freitag den Karl-Kübel-Preis. © dpa

Bensheim. Peter Maffay ist heute in Bensheim mit dem Karl-Kübel-Preis 2016 ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung würdigt sein Engagement für traumatisierte Kinder und ist mit 25 000 Euro dotiert. Zudem wurde der Dietmar-Heeg-Medienpreis der Karl-Kübel-Stiftung an zwei Preisträger verliehen. In diesem Jahr lautete das Thema "Familien haben Talente". Vergeben wurden zwei gleichwertige Preise an Insa Onken für ihren TV-Beitrag "Safet tanzt" sowie Michaela Bruch und Dr. Klaus Bergner für ihren gemeinsamen TV-Beitrag "Liebe macht stark - Ein Paar lässt sich nicht unterkriegen".

Der Kübel-Preis wird seit 1990 vergeben, heute zum insgesamt 15. Mal an Initiativen aus dem Bereich Kind und Familie. Seit vergangenem Jahr werden prominente Persönlichkeiten für ihr überdurchschnittlich hohes Engagement für Kinder und Familien gewürdigt. Peter Maffay sagte: "Kinder haben es nicht in der Hand, in welche Lebensumstände sie hineingeboren werden. Wir helfen Kindern, die in Not geraten sind." Das Preisgeld, betonte der Musiker, werde in seine Stiftung fließen. Seit dem Jahr 2000 kümmert sich Maffay in verschiedenen Ländern um benachteiligte und traumatisierte Kinder und nennt das "eine Herzensangelegenheit".

Die Stiftung bietet den Kindern und Jugendlichen Schutzräume. Dabei spielt Tabaluga, der kleine grüne Drache, zwei wichtige Rollen. Tabaluga steht für Musik, die Klein und Groß ansprechen möchte, er ist aber "auch ein Symbol für diejenigen Werte, die unserer Stiftung wichtig sind: Freundschaft, Toleranz, Gewissenhaftigkeit, Achtsamkeit und Verantwortung für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen", betonte Maffay.

"Peter Maffay zeigt seit vielen Jahren, dass man persönlichen Erfolg auch mit Benachteiligten teilen kann und damit beispielhaft gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt", begründete der Stiftungsratsvorsitzende Matthias Wilkes die Entscheidung. Die Karl-Kübel-Stiftung würdige vor allem Maffays persönlichen Einsatz für Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens groß werden. red