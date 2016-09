Matthias Schimpf hätte schon eine Gegenkandidatin

Falls sich Matthias Schimpf tatsächlich dazu entscheidet, für das Bürgermeisteramt in Wald-Michelbach zu kandidieren, dann hat es der ehemalige Kreisbeigeordnete auf jeden Fall schon mal mit einer Konkurrentin zu tun: Christiane Hennrich. Die 46-jährige Kreistagsabgeordnete ist seit 32 Jahren fest in der Überwald-Gemeinde verwurzelt und will jetzt auf den Chefsessel im Rathaus. "Ich nenne die Probleme und Nöten der Menschen beim Namen", will sie kein Blatt vor den Mund nehmen.

In verschiedenen Bereichen der regionalen Politik sammelte Hennrich bereits Erfahrungen. Sie brachte sich in der Bildungs-, Verkehrs- und Gesundheitspolitik ein. "Seit Jahren gehe ich mit Elan die regionalen Schwerpunktthemen an", hebt die Kandidatin hervor. "Gerade durch die Oppositionsarbeit lernt man, für seine Überzeugungen zu kämpfen." In der jüngsten Sitzung des Bergsträßer Kreistags zeigte sie, was sie damit meint. Beim Thema Medizinische Versorgung im Vorderen Odenwald legte Hennrich immer wieder den Finger in die Wunde. Dabei lieferte sie sich ein hitziges Wortduell mit Landrat Christian Engelhardt.

Die Gesundheitsversorgung sei eines von mehreren Themen, die die Gemüter im Überwald bewegen. Dazu zählt auch der öffentliche Personennahverkehr. Ein anderes hat mit Energie zu tun: "Windkraft ist im Odenwald und in Wald-Michelbach ein polarisierendes Thema", weiß die Kandidatin. "Das Schlimme an der aktuellen Situation ist, dass Kommunalpolitiker, Windkraftbefürworter und -gegner längst mehr übereinander als miteinander reden", so Hennrich. "Die Fronten scheinen verhärtet." tom/lok

