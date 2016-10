Bergsträßer AfD lehnt Akzeptanz von Homosexuellen ab

Schwule und lesbische Lebenspartnerschaften will die Bergsträßer AfD lediglich tolerieren, aber nicht akzeptieren.

Die Katholische Kirche äußerte Bedenken, der Landeselternbeirat lehnte das Papier mehrheitlich ab - und jetzt kritisiert die Bergsträßer AfD den neuen Lehrplan in Sachen Sexualerziehung scharf. Kreis- und Landessprecher Rolf Kahnt bemängelt, dass es in der mittlerweile genehmigten Neufassung des hessischen Kultusministeriums nicht mehr um die "gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung der Ehe zwischen Mann und Frau und um die Familie" gehe, sondern in den Schulen dadurch im Vordergrund stehe, Patchworkfamilien, Alleinerziehende und maßgeblich die "Vielfalt sexueller Orientierungen und Geschlechteridentitäten" zu vermitteln.

Breitseite auch gegen Lorz

Nach Auffassung der "Alternative für Deutschland" sei der Lehrplan der Versuch, das in der Verfassung verbriefte Erziehungsrecht der Eltern massiv zu beeinflussen. Und Kahnt geht noch weiter, denn auf dem neuen Lehrplan steht auch, den Schülern unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten wie Hetero-, Bi-, Homo- und Transsexualität näherzubringen - und den Kindern zu vermitteln, sie nicht nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren. Einen Lehrauftrag, an dem sich der ehemalige Gymnasiallehrer aus Bensheim stößt. "Ich halte die Begrifflichkeiten des Respekts und der Toleranz, wie sie noch in den Lehrplänen aus dem Jahr 2007 formuliert wurden, für wesentlich angemessener und auch geeigneter." Die Akzeptanz gehe ihm zu weit, sagt Rolf Kahnt.

Das gilt auch für eine Mehrheit im Landeselternbeirat, der dem neuen Lehrplan schlussendlich die Zustimmung verweigert. Aber zum Ärger der Bergsträßer AfD winkte das Kultusministerium das Papier dennoch durch. "Wir stellen uns ein konstruktives Beteiligungsverfahren anders vor", sagt Kahnt der Kultusminister Alexander Lorz vorwirft, "sein Recht auf Ministerentscheidung durchzudrücken, nachdem er bei entscheidenden Meinungsdifferenzen mögliche Kompromisse nicht berücksichtigen wollte".

Kahnt kritisiert außerdem, dass der Lehrplan nicht altersgerecht sei, wenn sich nach dem Willen des Kultusministeriums bereits Sechs- bis Zehnjährige mit Hetero-, Homo-, Bi- und Transsexualität beschäftigen sollen. "Das ist ein unsensibler und abzulehnender Eingriff in Intimsphäre junger Menschen, der sie nur verunsichern statt aufklären wird", betont Kahnt, der darauf verweist, dass Studien zufolge fast 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen die Geborgenheit der elterlichen Ehe und der Familie zu schätzen wüssten.

Kein gutes Haar lässt der AfD-Kreissprecher auch an der Evangelischen Kirche. Dass die Institution - im Gegensatz zur Katholischen Kirche - keine Einwände gegen den Lehrplan hatte, mache deutlich, wie sie ihren "eigenen Ausverkauf befördere, wie zuletzt auf dem Gebiet ihrer fragwürdigen und bedenklichen Haltung zu illegaler Migration, den sie unzulässigerweise in das Gebot der Nächstenliebe einzukleiden versuche". Die evangelische Kirche dürfe sich daher nicht wundern, fahrt Kahnt fort, wenn sie weiterhin Austritte zu beklagen hat. red