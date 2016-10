Millionen Feuerwanzen auf den Linden zwischen Bensheim und Heppenheim

Alle Bilder anzeigen Was ist denn das? Die Linden entlang der B 3 zwischen Bensheim und Heppenheim strahlen derzeit rot. Schuld sind Millionen Feuerwanzen. © oh Es gibt weltweit etwa 340 Arten der Feuerwanze. © dpa

Spaziergänger, die in diesen Tagen zwischen Heppenheim und Bensheim unterwegs sind, bietet sich beim Blick auf die Linden an der Westseite der B 3 ein ungewöhnliches Bild: Die Rinde ist über und über bedeckt mit einer roten Schicht. Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass es sich um unzählige Insekten handelt.

Der ungewöhnliche Anblick bietet für Gerhard Eppler, den Landesvorsitzenden des Naturschutzbundes Hessen, aber keinen Anlass zur Sorge. "Es handelt sich um Feuerwanzen", lautet seine Diagnose. Besonders viele nicht ausgewachsene Tiere, also Larven und Nymphen, seien zu sehen. Das Gekrabbel mag bei unkundigen Beobachtern durchaus Befürchtungen auslösen, es könnte eine Insektenplage ins Haus stehen, die die ehrwürdigen Linden in sich zusammenfallen lässt. Tatsächlich handelt es sich bei den Tieren, die im Erwachsenenalter eine rot-schwarze Färbung auf dem Rücken haben, aber nicht um Schädlinge, so Eppler. kbw

Mehr in der Donnerstagsausgabe des BA