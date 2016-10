Sirona stärkt den Standort Bensheim

Bergstraße. Dentsply Sirona richtet zur weiteren Stärkung des Geschäfts die Aktivitäten in Deutschland neu aus - und stärkt in diesem Zusammenhang den Standort Bensheim.

Das Unternehmen plant nach dem erfolgreichen Abschluss der Fusion unter Gleichen mit Dentsply, seine Aktivitäten in Deutschland neu auszurichten. Ziel ist die Stärkung des Geschäfts und des Produktangebots, um weitere Wachstumschancen zu ergreifen. Hierzu sollen Kapazitäten und Kompetenzen an den verschiedenen Standorten effizienter gebündelt und die Komplexität reduziert werden. Entsprechende Pläne wurden den Betriebsräten und heute den Mitarbeitern vorgestellt.

"Durch die Kombination der Stärken von Dentsply und Sirona und die Steigerung der Effizienz können wir unsere Marktchancen noch schneller wahrnehmen und integrierte Lösungen anbieten sowie die Servicequalität für unsere Kunden weiter erhöhen. Dentsply Sirona wird in Deutschland weiter wachsen", sagt Rainer Berthan, Executive Vice President von Dentsply Sirona. Insbesondere Produktion, Logistik und Vertrieb sollen in diesem Zuge an gemeinsamen Standorten zusammengefasst werden.

Zu einem Teil der geplanten Maßnahmen gehört dabei auch die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Standort Bensheim. Bensheim ist nicht nur der weltweit größte Produktionsstandort für Dentalprodukte, sondern ein zentraler Innovationsstandort für Dentsply Sirona. Neben anderen Investitionen wird Dentsply Sirona zukünftig mehr als 45 Millionen Euro pro Jahr alleine in Forschung und Entwicklung in Deutschland investieren.

Neben Bensheim soll Hanau als Produktionsstandort ausgebaut werden. In Mannheim und Radolfzell ist eine Verlagerung der Aktivitäten an andere Standorte geplant.

Zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird Dentsply Sirona Verhandlungen mit den Betriebsräten an den betroffenen Standorten führen. Der Mehrzahl der Mitarbeiter soll eine Position an anderen Standorten angeboten werden. Darüber hinaus wird sich Dentsply Sirona als verantwortungsvoller Arbeitgeber um sozialverträgliche Lösungen bemühen.

"Auch gegenüber denjenigen Mitarbeitern, die nicht an einen anderen Standort wechseln wollen oder können, sind wir uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst und nehmen diese auch wahr. In den jetzt stattfindenden Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern wird es darum gehen, gemeinsam die besten Lösungen für das Unternehmen und die Mitarbeiter zu finden", sagt Rainer Berthan.

"Mit der Neuausrichtung soll der Standort Deutschland gestärkt und neue Wachstumschancen ergriffen werden, um unsere Position als Marktführer weiter auszubauen."

Am Standort Bensheim plant Dentsply Sirona unter anderem, eine gemeinsame deutschlandweite Vertriebsorganisation aufzubauen und den Bereich Forschung und Entwicklung zu erweitern. Die Zusammenarbeit und die Entwicklung von integrierten Produktlösungen sollen so weiter gefördert, die Produkte noch schneller auf den Markt gebracht und Kunden ein noch besserer Service geboten werden. Insgesamt würde der weltweit größte Standort für Dentalprodukte so weiter deutlich wachsen.

Die Implantat-Fertigung in Mannheim soll nach Hanau und Mölndal/Schweden verlagert werden, um diesen Bereich künftig auf zwei Standorte zu konzentrieren. Die weiteren Aktivitäten wie Forschung und Entwicklung, Supportfunktionen sowie der Vertriebsinnendienst in Mannheim sollen nach Bensheim umgesiedelt werden. Nach Abschluss der Verlagerung würde der Standort Mannheim geschlossen.

Hanau plant Dentsply Sirona als Produktionsstandort für die sogenannte nicht-sterile Fertigung weiter zu stärken und zum Zentrum der Implantat-Fertigung in Deutschland zu machen. Für die Prothetik von Dentsply Sirona ist der Doppelstandort Hanau/Rosbach bereits heute Produktions- und Kompetenzzentrum für innovative Dentalmaterialien. Diese Position soll weiter gestärkt und ausgebaut werden. Der Vertriebsinnendienst von hier soll ebenfalls in Bensheim konzentriert werden. Weite Teile der Logistik aus Hanau und Rosbach würden den Planungen nach an der bereits bestehenden Logistikdrehscheibe in Venlo/Niederlande zusammengeführt werden.

Am Standort Konstanz sind bei der Produktion keine Änderungen vorgesehen, der Vertriebsinnendienst soll jedoch nach Bensheim verlagert werden. Von Radolfzell soll die Logistik nach Venlo verlagert werden. Die heute ebenfalls in Radolfzell angesiedelten Bereiche Wareneingang und Geräteservice würden künftig an Konstanz angebunden und bleiben erhalten. Der Standort Radolfzell soll in der Folge geschlossen werden. Am Standort Elz sind den Planungen nach der Schließung des Lagers und die Verlegung der Logistik nach Venlo vorgesehen. red