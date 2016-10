Haus am Markt

Es war keine überwältigende Mehrheit der Stadtverordneten, die sich am Donnerstagabend für ein neues Haus am Markt ausgesprochen hat - aber das war bei diesem viel diskutierten Großprojekt auch nicht zu erwartet gewesen. 22 zu 16 lautet am Ende das Abstimmungsergebnis. [mehr]