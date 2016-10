Auf der A 5 zwischen Bensheim und Zwingenberg hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet.

Bergstraße/Bensheim/Zwingenberg. Nach einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen kam es auf der A 5 zwischen Bensheim und Zwingenberg zu massiven Verkehrsbehinderungen. Gegen 7 Uhr kollidierte ein 47 Jahre alter Autofahrer aus Bad Schönborn aus bislang noch unbekannter Ursache mit einem vor ihm fahrenden Fahrzeug. Zwei weitere Autos wurden in der Folge in den Unfall auf der linken Spur verwickelt. Der 47-Jährige hatte mehrere Kanister Acrylharz geladen. Durch den Aufprall liefen laut Polizeibericht etwa zwölf Liter der Flüssigkeit auf die Fahrbahn aus.

Die Reinigungsarbeiten werden nach Rücksprache mit der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei vermutlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Auf der Autobahn stauten sich die Fahrzeuge im morgendlichen Berufsverkehr über mehrere Kilometer. Auch auf der A 67 und der B 3 war die Überlastung der A 5 zu spüren - auch dort ging es teilweise nur schleppend voran. ots/lok