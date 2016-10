Rainer Kilian ist neuer Chef in Heppenheim

Bergstraße. Das Staatliche Schulamt für die Landkreise Bergstraße und Odenwald hat einen neuen Leiter: Heute wurde Rainer Kilian in sein Amt eingeführt. Der Frankfurter tritt die Nachfolge von Susann Hertz an, die seit einem halben Jahr kommissarisch die personelle Vakanz überbrückt hat.

Der Hessische Kultusstaatssekretär Dr. Manuel Lösel dankte ihr für das hohe Engagement und eine "betont kommunikative und offene Art", mit der sie die Position begleitet habe. Susann Hertz habe trotz der kurzen Amtszeit große Fußabdrücke hinterlassen, so Lösel in Heppenheim. Sie war zuletzt als schulfachliche Aufsichtsbeamtin am Schulamt in Darmstadt tätig, wohin sie nun zurückkehren wird.

Rainer Kilian kommt aus der Großstadt: Er war über ein Jahrzehnt an den Schulämtern in Frankfurt und Offenbach und muss sich nun auf die kleinräumigen und verästelten und ländlichen Strukturen an der Bergstraße und vor allem im Odenwald einstellen. Mit rund 50 Mitarbeitern ist das Staatliche Schulamt in den beiden Schulamtsbezirken für 117 Schulen und etwa 2600 Lehrerstellen zuständig. Im Jahr 1997 waren die bis dahin eigenständigen Schulämter in Erbach und Heppenheim zusammengelegt worden. (tr)

Mehr morgen im BA