Bergstraße. Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht eine Spielhalle in Lampertheim überfallen. Gegen 0.30 Uhr betrat der Mann das Gebäude in der Ernst-Ludwig-Straße und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe.

Sie musste die Kasse öffnen und der Täter nahm sich die Geldscheine heraus. Der Räuber verstaute seine Beute in Höhe von mehreren hundert Euro in einer Bauchtasche und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief bislang ohne Erfolg. (pol)

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06252 / 7060.

