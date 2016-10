Schon wieder Raubüberfall auf Spielhalle

Bergstraße. Die Serie von bewaffneten Raubüberfällen auf Spielhallen im Kreis Bergstraße und in angrenzenden Städten geht weiter. In der Nacht auf Mittwoch traf es eine Spielothek in Heppenheim. Wieder trug der komplett dunkel gekleidete Täter eine Maske.

Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Überfällen stets um ein und denselben Täter handelt. Erstmals trat der Mann mit der weißen Maske im August bei einem Überfall auf eine Spielhalle in Zwingenberg in Erscheinung.

Mit vorgehaltener Waffe

Diesmal betrat der Räuber die Spielothek in der Heppenheimer Lilienthalstraße gegen 1.35 Uhr und bedrohte die 42 Jahre alte Angestellte mit vorgehaltener Waffe. Er erbeutete mehrere hundert Euro und flüchtete. Die Angestellte erlitt einen Schock, blieb ansonsten aber unverletzt. Außer der Spielhallen-Mitarbeiterin befanden sich noch drei Kunden in den Räumlichkeiten.

Der Täter wird auch in diesem Fall wieder beschrieben als etwa 1,75 Meter groß und schlank. Die Kriminalpolizei in Heppenheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06252 / 7060. (seg)