Straßenmeisterei sieht sich für Schnee und Glätte gut gerüstet

Höhenlagen haben Vorrang, viel befahrene Straßen auch: Die Straßenmeisterei in Bensheim sieht sich gerüstet für den Winter in der Region.

Bensheim. Die Lager sind voll, der Winter kann kommen - sofern er denn möchte. In der großen Halle der Straßenmeisterei in Bensheim türmen sich aktuell gut 2500 Tonnen Streusalz. Das reicht im Normalfall. "Wir sind vorbereitet", erklärte Jochen Vogel, Pressesprecher von Hessen Mobil vor Pressevertretern. Alles andere wäre Mitte November auch ein kleines Problem.

Ein paar Einsätze mussten die Streufahrzeuge in diesen Tagen bereits fahren. Auf den Höhenzügen des Odenwalds musste ein bisschen Schnee geräumt werden, in der Ebene hatten Frost und Sprühregen für glatte Straßen gesorgt. Unterm Strich für die Jahreszeit alles im Rahmen. Wie der gesamte Winter letztlich wird, können auch die erfahrenen Chefs der Straßenmeistereien nicht vorhersagen. Dafür wissen sie, dass der letzte ein recht milder war. In Bensheim verließen weniger als 1000 Tonnen Streusalz den Stützpunkt. Im Durchschnitt sind es 1500, wenn es knüppelhart kommt 2500 Tonnen. Aktuell liegt der hessenweite Verbrauch bei 5700 Tonnen. Schneefälle in Nordhessen und im Taunus hatten schon Anfang bis Mitte November vermehrt für Einsätze gesorgt. dr