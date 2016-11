Marcella Märtel für Beitrag im BA ausgezeichnet

Karl-Heinz Schlitt

Darmstadt/Bergstraße. Selbst Mark Zuckerberg ist nicht wohl dabei: Auch der Facebook-Erfinder "weiß, dass die Leute das klicken, was ihrer eigenen Meinung entspricht". Aber er "weiß nicht, was man dagegen tun kann". Vermutlich nichts.

Umso wichtiger sind als Gegenpol seriöse Informationsquellen wie die Zeitung. Wer sie als Lügenpresse verunglimpft, will sich nicht mit Fakten auseinandersetzen - "weil dies anstrengend ist".

Maßlose Medienschelte ist für den Präsidenten des Hessischen Zeitungsverlegerverbands und Geschäftsführer der Verlagsgruppe Rhein-Main, Hans-Georg Schnücker, ein Totschlagargument und Teil von politischer Agitation. "Menschen neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, die zu ihrem Weltbild passen", schlug Schnücker bei der Verleihung des Niebergall-Journalistenpreises den Bogen zum Zuckerberg-Zitat.

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vom Presseclub Darmstadt für herausragende journalistische Beiträge in den südhessischen Tageszeitungen verliehen. Prämiert wurde auch eine Doppelseite im Bergsträßer Anzeiger, auf der die damalige Jungredakteurin Marcella Märtel eine perfide Form von digitalem Psychoterror aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtete. Wie schnell aus dem arglosen Versand von erotischen Selfies übles Cybermobbing werden kann, legt die Kehrseite der Reichweite sozialer Medien offen.

Dazu gehört auch, dass sich im weltweiten Netz ein "Gerücht immer länger hält als sein Dementi". Auch vor diesem Hintergrund misst Verbandssprecher Schnücker den Zeitungen eine besondere Bedeutung zu. Sie seien als Korrektiv notwendig, damit "kein postfaktisches Zeitalter bei uns Einzug hält".

Sonderpreis für Andreas Müller

Andreas Müller - freier Mitarbeiter beim Darmstädter Echo und für seine zehnteilige Serie über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit einem Sonderpreis ausgezeichnet - geht noch einen Schritt weiter. Das Internet hat der pensionierte Pädagoge als "größte Kloake der Weltgeschichte" ausgemacht - "mit den ganzen Shitstorms, Lügengeschichten und Manipulationen".

Dem kritischen Journalismus kommt für Müller die Aufgabe einer Kläranlage zu. Zeitungen seien "grundlegend wichtig für die Demokratie". Um sie auf Dauer am Leben zu erhalten, plädiert Müller - wie bei den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunksendern praktiziert - "mindestens für eine staatliche Quersubventionierung gegen die "Zentralverblödung der Menschheit".

Der Vorsitzende des Darmstädter Presseclubs und Chefredakteur der Echo-Zeitungen, Lars Hennemann, sagte, die Resonanz beim zahlenden Kunden müsse täglich im doppelten Wortsinn verdient werden. Als Vorzeige-Beispiel lobte Hennemann das zweiteilige Porträt des aus Darmstadt stammenden SS- Generals Karl Wolff.

Hauptpreis für Daniel Baczyk

Der Echo-Redakteur Daniel Baczyk demaskiert in seinem mit dem Niebergall-Hauptpreis ausgezeichneten Beitrag, wie der Biedermann Wolff im Dritten Reich zur Nummer zwei an Himmlers Seite in Hitlers "Schutzstaffel" eine unrühmliche Rolle spielte und trotzdem nach dem Krieg ein weitgehend unerkanntes Leben führen konnte. Mit seiner Skrupellosigkeit repräsentiere der SS-Scherge gewiss nicht Darmstadt, so Hennemann. Aber er sei Teil der Geschichte, der sich ein Gemeinwesen stellen muss.