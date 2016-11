Bergstraße. Der Pakt für den Nachmittag hat beste Chancen, ein Erfolgsmodell zu werden. Nach einem eher verhaltenen Start mit sechs Grundschulen - darunter die Schule an der Weschnitz in Einhausen -, haben sich dem Pilotprojekt in diesem Jahr vier weitere Schulen im Kreis angeschlossen. Knapp tausend Schüler profitieren aktuell von dem eng verzahnten Bildungs- und Betreuungsangebot, das vom Land Hessen gemeinsam mit dem Landkreis, Schulen und unterschiedlichen Trägern im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurde.

Ab dem Schuljahr 2017/18 bieten 13 von insgesamt 48 Bergsträßer Grundschulen den Pakt für den Nachmittag an. Die Eltern zahlen dafür - je nach Angebot - zwischen 45 Euro und 153 Euro monatlich. Der Kreis gewährt Zuschüsse in Millionenhöhe pro Jahr, das Land schafft Lehrerstellen. gs