Die letzten Brennelemente wurden aus Block A entfernt

Bergstraße. Das Atomkraftwerk in Biblis ist seit Dienstag frei von Kernbrennstoff - zumindest in Block A. Damit ist es das erster aller AKWs in Deutschland, die im Jahr 2011 durch das Moratorium der Regierung stillgelegt wurden, von dem es eine solche Meldung gibt.

"Damit sind wir in Hessen nicht nur gut im Plan für die Vorbereitungen zum Rückbau von Biblis, sondern sogar etwas schneller als erwartet", kommentiert Hessens Umweltministerin Priska Hinz "Ich würde mich freuen, wenn wir in Hessen das erste Kapitel in der endgültigen und unwiderruflichen Geschichte des deutschen Atomausstiegs schreiben könnten."

Insgesamt 946 radioaktive Brennelemente befanden sich in den beiden Blöcken des Bibliser Kraftwerks, als der Betrieb im März 2011 abgeschaltet wurde: 440 in Block A und 506 in Block B. Um mit dem sicheren Rückbau der Anlage beginnen zu können, müssen beide Blöcke frei von diesen Kernbrennstoffen sein. Das Ziel von Betreiber RWE und dem Hessischen Umweltministerium als atomrechtliche Aufsichtsbehörde war, in einem ersten Schritt alle Brennelemente in Castorbehältern im Zwischenlager auf dem Betriebsgelände des Kraftwerks einzulagern. red

