Bergstraße. Auf über zwei Kilogramm Heroin sowie Heroinzubereitung, mehrere Portionen Methadon und Kleinstmengen an Haschisch stießen Fahnder des Rauschgiftkommissariats Bergstraße am Dienstagmorgen in der Wohnung eines 49 Jahre alten Beschuldigten in Rimbach. Der Mann verfügte darüber hinaus über mehrere Tausend Euro Bargeld. Eine aufgefundene Luftdrucksportpistole, eine Machete sowie verschiedene Messer wurden sichergestellt.

Für die Durchsuchung der Wohnung in Rimbach und für die Wohnung eines weiteren Verdächtigen in Wald-Michelbach hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt zuvor entsprechende Beschlüsse beim zuständigen Amtsgericht beantragt. In der Wohnung des 32-Jährigen in Wald-Michelbach wurden die Ermittler allerdings nicht fündig. Der festgenommene 49-jährige Rimbacher wurde am Mittwochmorgen dem Haftrichter am Amtsgericht in Bensheim vorgeführt, der dem Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt auf Untersuchungshaft folgte. (ots)