Jana Schulz erhält im März den Eysoldtpreis. © Declaire

Bensheim. Der Gertrud-Eysoldt-Ring 2016 geht an die Schauspielerin Jana Schulz. Das gaben die Stadt Bensheim und die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste am Mittwochnachmittag bekannt.

Die 39-Jährige spielte im vergangenen Jahr in Roger Vontobels Inszenierung von "Rose Bernd" die Hauptfigur am Schauspielhaus Bochum.

Der Kurt-Hübner-Regiepreis, der ebenfalls in Bensheim verliehen wird, geht an Alexander Eisenach für das Stück "Der kalte Hauch des Geldes" am Schauspiel Frankfurt.

Die Verleihung des begehrten und mit 10 000 Euro dotierten Theaterpreises ist am 18. März im Parktheater Bensheim - mit anschließender Gala im Bürgerhaus. Schulz folgt auf Schauspieler Charly Hübner, der in diesem Jahr mit dem Ring ausgezeichnet wurde. red

Bericht in der Donnerstagausgabe