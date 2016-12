Unbekannte sprengten in Bürstadt einen Geldautomaten.

Bergstraße. Am frühen Sonntagmorgen sprengten Unbekannte einen Geldautomaten der Sparkasse in der Bürstädter Mainstraße. Durch die Explosion eines Gas-Luftgemisches wurde der Automat gegen 4.40 Uhr völlig zerstört. Trümmerteile fanden sich noch bis zu 50 Meter rund um den Einkaufsmarkt. Personen wurden nicht verletzt. Allerdings fehlten die Geldkassetten. Wie viel die Täter erbeuteten und wie Hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei bislang noch nicht sagen. In der Nacht musste auch die Bürstädter Feuerwehr ausrücken, um den brennenden Geldautomaten zu löschen.

Jetzt suchen die Ermittler Zeugen. Wer rund um den Einkaufsmarkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 06206/94400. ots