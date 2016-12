Hunderte Menschen wollten ihren Christbaum selbst fällen

In fast drei Jahrzehnten ist sie zur Kultveranstaltung in der Vorweihnachtszeit geworden. Auch am Wochenende lockte die Weihnachtsbaumaktion des BA wieder hunderte von Menschen in die Tannenschonung von Waldbesitzer Kurt Rettig am Krehberg. Zwar waren auch am Samstag die klimatischen Rahmenbedingungen nicht wirklich weihnachtlich, aber anders als im vergangenen Jahr blieb es diesmal zumindest trocken im Odenwald.

Genau eine Woche vor Heiligabend nutzten daher etliche Familien die Gelegenheit, sich ihren Weihnachtsbaum direkt von der Quelle zu besorgen. Da waren die mit eigenem Werkzeug ausgestatteten "alte Hasen" ebenso darunter, wie die eher Unerfahrenen, die sich von den fachkundigen Helfern des Familienbetriebes gerne Unterstützung holten. Wer selbst Hand anlegen wollte, konnte sich eine der Sägen ausleihen, wenn sich in Keller oder Garage daheim denn keine eigene fand. Zwischen 5000 und 6000 Nordmanntannen warteten in der Schonung an der Krehbergstraße auf ihren Auftritt zum Weihnachtsfest - stimmungsvoll hüllte sich das Gelände in Nebel. js

