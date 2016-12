Das Sicherheitsgefühl der Menschen ist schwer angekratzt in diesen Tagen. In Bensheim wurden jetzt vier weitere freiwillige Polizeihelfer eingeführt. Sie sollen im Schulterschluss mit Polizei und Ordnungskräften dafür sorgen, dass sich die Menschen in der Stadt ein bisschen sicherer fühlen können. [mehr]