250 Gläubige bei Trauergebet

Rund 250 Gläubige nahmen gestern zur Mittagszeit in Heppenheim an dem ökumenischen Trauergebet für die Anschlagsopfer von Berlin teil. Viele entzündeten eine Kerze am Friedenslicht, das vor wenigen Tagen aus Bethlehem gekommen war.

Bergstraße. Die Anteilnahme mit den Opfern des Terroranschlags in Berlin ist auch an der Bergstraße groß. Das zeigte ein ökumenisches Trauergebet in der katholischen Kirche St. Peter in Heppenheim, zu dem um 12 Uhr mittags rund 250 Menschen gekommen waren.

"Die evangelische und die katholische Kirche wollen mit dem Gebet einen Raum schaffen, in dem wir unsere Betroffenheit, unsere Fassungslosigkeit und unsere Trauer vor Gott bringen können", sagte der katholische Dekan Thomas Meurer, der gemeinsam mit seinem evangelischen Amtskollegen Arno Kreh zu dem Gebet eingeladen hatte.

Die Mitarbeitenden beider Dekanate, des Landratsamtes und anderer Verwaltungen hatten dafür ihre Arbeit unterbrochen. Auch viele Vertreter von Organisationen und Einrichtungen zeigten ihre Anteilnahme - darunter die Generalsekretärin des Internationalen Rats der Christen und Juden, Anette Adelmann, oder die Leiterin des Diakonischen Werks Bergstraße, Irene Finger. Dekan Meurer sprach das aus, was viele dachten: "Die Opfer in Berlin sind uns nicht persönlich bekannt und trotzdem sind sie uns nah. Denn wir hätten es selber sein können." (red)

Mehr morgen im BA