Darmstadt/Bergstraße. Wegen des Busfahrerstreiks im Rahmen der Tarifauseinandersetzung zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) bleiben sehr viele Busse heute stehen.

Darunter sind auch alle HEAG-Busse, denn in ihrem Ausstand blockieren die Busfahrer die Betriebshöfe, so dass kein Bus ausfahren kann. Betroffen sind nicht nur einzelne Buslinien im Kreis Bergstraße sowie den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau, sondern auch alle Stadtbuslinien in Darmstadt. Nur die Straßenbahnen verkehren regulär.

Verdi hat den Streik als unbefristet angekündigt, die HEAG mobilo geht daher davon aus, dass die Busse auch in den kommenden Tagen noch stillstehen werden. red