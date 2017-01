Bergstraße. Kaum ist der neue Schulentwicklungsplan verabschiedet, ist er teilweise schon wieder überholt. Als der Rahmen für den Zeitraum bis 2021 abgesteckt wurde, galten noch andere Anforderungen an die Ganztagsbetreuung und vor allem für den sprachlichen Intensivunterricht für Flüchtlinge.

An beiden Baustellen muss nachgerüstet werden. Die 170 Millionen Euro, die in den nächsten zehn Jahren laut Schulbauprogramm in den Erhalt und den Ausbau von Schulgebäuden investiert werden sollen, werden deshalb nicht reichen, kündigte Landrat Christian Engelhardt beim Pressegespräch der Bergsträßer CDU-Spitze zum Jahresbeginn an. Schon jetzt steht fest, dass der Schulentwicklungsplan modifiziert und unter den neuen Vorzeichen fortgeschrieben werden muss. (sl)

Mehr morgen im BA