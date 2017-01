"Egon" reißt die Fassade des Viernheimer Rathauses herunter

Wie sehr Sturmtief "Egon" die Feuerwehren und Einsatzkräfte an der Bergstraße, im Ried und im Odenwald auf Trab gehalten hat - und immer noch hält -, zeigt ein Blick ins E-Mail-Postfach des BA: Dutzende Alarmierungsnachrichten sind dort nachzulesen. Seit den frühen Morgenstunden mussten Polizei und Feuerwehr zu etlichen Einsätzen in ganz Südhessen ausrücken. Die Polizeidirektion in Darmstadt zählte alleine bis 8.30 Uhr 115 Fälle. Vor allem hatten die Retter es dabei mit umgeknickten Bäumen an Straßen oder umgewehten Verkehrsschildern zu tun.

Doch es geht auch spektakulärer: In Viernheim hat der Wind der Fassade des Rathauses extrem zugesetzt. Die Hintergründe sind bislang noch ungeklärt, heißt es von der Stadtverwaltung. Die jetzt beschädigte Westseite zählt zu den neueren Fassadenteilen, die vor einigen Jahren komplett erneuert wurden. In der Nacht sicherten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr den Bereich. Personen kamen nicht zu Schaden, allerdings wurde auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus ein geparktes Fahrzeug beschädigt.

In Heppenheim hat "Egon" gezeigt, wie wenig er vom Dualen System in Deutschland hält. Entlang der B 3 im Norden der Stadt wurden Gelbe Säcke umhergewirbelt und aufgerissen - der Inhalt verteilte sich großflächig entlang der Strecke. Die Jugendfeuerwehr, die am Freitag wieder unterwegs ist, ausrangierte Christbäume einzusammeln, muss die umhergewehten Tannen aus Vorgärten und Gebüschen holen.

Auf verschiedenen Landes- und Kreisstraßen meldeten Verkehrsteilnehmer umgestürzte Bäume, die zu Straßensperrungen führten - besonders Betroffen ist davon der Odenwaldkreis. In Lorsch wurde das Dach einer Gartenhütte in der Sachsenbuckelstraße abgedeckt, in Riedstadt stürzte ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug. Über Personenschäden gibt es derzeit laut Polizei noch keine Erkenntnisse. lok