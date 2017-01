Behindertenhilfe

Lorsch. Neuer Wohnraum entsteht derzeit in Lorsch auch speziell für Menschen mit Behinderung. An der Mannheimer Straße, direkt gegenüber vom Freizeitpark Birkengarten, werden Neubauten errichtet, die Platz für insgesamt 16 Bewohner bieten. In Kürze beginnen die Arbeiten für den Innen- und Außenputz… [mehr]