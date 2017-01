Bergstraße. Auf deutschen Straßen blitzt es seit 60 Jahren: Am 21. Januar 1957 absolvierte das Verkehrsradargerät 2 von Telefunken seinen letzten Test, bevor es in Serie ging. Zuvor war die Geschwindigkeitsüberwachung wesentlich primitiver: Polizeibeamte machten damals noch mit Fahnensignalen und Stopuhren Jagd auf Raser. Die neue technische Errungenschaft verbreitete sich in der ganzen Bundesrepublik und erreichte bald auch die Bergstraße.

Für das "Blitzen" sind sind neben der Polizei die Kommunen zuständig. Der erste Blitzer im Kreis wurde an der B 44 in Lampertheim aufgestellt. Mittlerweile gibt es an der Bergstraße 95 Standorte für stationäre Anlagen, für die insgesamt 87 Geräte zur Verfügung stehen (siehe Grafik). Dabei kommen oft noch die klassischen Radarfallen zum Einsatz. Der Kreis Bergstraße betreibt keine eigenen Messgeräte. (kbw)

