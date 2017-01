Bensheim/Bergstraße. Ob es gute oder schlechte Nachrichten sind, die am Freitag von der Sparkasse Bensheim als "Vertriebsstrategie der Zukunft" verkündet wurden, hängt vom Standpunkt und der persönlichen Betroffenheit des Adressaten ab. Drei Zweigstellen werden geschlossen, zwei zu Selbstbedienungs-Filialen abgestuft. Damit einher gehen verkürzte Öffnungszeiten für Serviceleistungen.

An anderer Stelle wird dagegen aufgerüstet. Das kommunale Geldinstitut reagiert damit auf einen allgemeinen Trend, dem auch die eigene Kundschaft folgt: In manchen Filialen lässt sich die Frequenz pro Öffnungstag locker an zwei Händen abzählen. Die Hälfte der Privat- und sogar 80 Prozent der Firmenkunden führen ihre Konten online - von zu Hause beziehungsweise am Büro-PC oder von unterwegs mit einem mobilen Endgerät. (sl)

