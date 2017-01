Beamte aus ganz Südhessen haben dieser Tage an Kontrollstellen in Bensheim, Zwingenberg und Lampertheim insgesamt 136 Personen überprüft. Bei dem Einsatz waren besonders berauschte sowie alkoholisierte Fahrzeugführer im Visier der Polizisten.

Die 74 Fahrzeugkontrollen führten zu insgesamt neun Blutentnahmen und Anzeigen. In sieben Fällen besteht der Verdacht, dass der Fahrer berauscht am Steuer saß, in den anderen beiden Fällen war Alkohol im Spiel.

Ein jugendlicher Mofafahrer sowie ein Autofahrer aus Georgien erhielten Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis: Das Mofa fuhr deutlich schneller als das erlaubte Tempo 25, der georgische Führerschein war nicht mehr gültig, da sein Besitzer bereits seit 2015 in Deutschland lebt. (pol)

