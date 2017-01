Lange Staus auf beiden Autobahnen

Alle Bilder anzeigen Zahlreiche Unfälle auf der A 5 und der A 67 - so wie hier zwischen Bensheim und Zwingenberg - führten gestern zu kilometerlangen Staus. © Matern Der Ausweichverkehr auf dem Berliner Ring in Richtung Norden kam ebenfalls nur stockend voran. © Matern

Bergstraße. So gut wie nichts ging mehr am Freitagmittag entlang der Bergstraße in Richtung Norden: Mehrere Unfälle auf den beiden Autobahnen 5 und 67 führten zu kilometerlange Staus - nicht nur auf den Schnellstraßen, sondern auch auf den Ausweichstrecken, die diese Massen an Verkehr nicht aufnehmen konnten.

Seinen Anfang nahm das Verkehrschaos durch einen Unfall auf der A 5 zwischen Zwingenberg und Seeheim-Jugenheim, der sich gegen 12.30 Uhr ereignete. Diese Karambolage alleine hätte noch keine so weitreichenden Folgen haben müssen, doch im sich stockenden Verkehr dahinter ereigneten sich relativ schnell hintereinander drei weitere Unfälle zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Zwingenberg, so dass die Autobahn voll gesperrt werden musste. In der Spitze war der Stau, der sich daraufhin bildete, nach Angaben eines Polizeisprechers zwischen sechs und sieben Kilometer lang.

Ähnlich verhielt es sich auf der A 67: Zwischen Gernsheim und Pfungstadt kam es gegen 13.40 Uhr zu einem kleineren Unfall. Daraufhin kam der Verkehr ins Stocken, es ereigneten sich Folgeunfälle - darunter auch einer zwischen den Anschlussstellen Viernheim und Lorsch, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden. Auf der A 67 staute sich der Verkehr daraufhin in der Spitze auf einer Länge von bis zu 14 Kilometern. Erst am späten Nachmittag ging die Staulänge nach und nach zurück, bis sich die Verkehrslage am Abend wieder vollends entspannt hatte. (seg)