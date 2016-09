Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Müllfahrzeug wurde am Montag eine Bensheimerin verletzt. Die Bahn der Linie 6 war in Darmstadt-Eberstadt in südlicher Richtung unterwegs, als der Fahrer eines Müllfahrzeugs mit seinem Lkw die Gleise überquerte.

Bei dem Zusammenstoß wurden neben dem 26-jährigen Straßenbahnfahrer zwei Fahrgäste, ein 61-jähriger Mann aus Darmstadt und eine 24 Jahre alte Frau aus Bensheim, verletzt und vorsorglich zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ebenfalls mit leichteren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht wurde ein 52-jähriger Beifahrer im Müllfahrzeug. Der Lkw-Fahrer und ein weiterer Beifahrer konnten vor Ort medizinisch versorgt werden.

Den Schaden schätzen die Ordnungshüter auf rund 30 000 Euro. pol