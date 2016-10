33-Jähriger aus Lorsch vermisst

Bergstraße. Seit Dienstagabend ist die Polizei auf der Suche nach einem 33 Jahre alten Mann aus Lorsch. Der gesuchte Manfred Konietzny ist körperlich und geistig behindert und dürfte mit seinem schwarzen Herrenrad unterwegs sein. Für gewöhnlich fährt er damit jeden Morgen gegen 7.30 Uhr zur Behindertenwerkstatt nach Bensheim und am Spätnachmittag wieder zurück. Seine Route führt über den Radweg in Lorsch und entlang des Golfplatzes Bensheim.

Die Polizei setzte noch am Abend bis in die frühen Morgenstunden Personenspürhunde ein - bislang ohne Erfolg. Gestern wurde das Suchgebiet auf die Stadt Heidelberg ausgedehnt. Nach bisherigen Ermittlungen könnte sich der Gesuchte dort am Dienstagvormittag in der Berliner Straße aufgehalten haben. Im Kreis Bergstraße wurde die Suche unterdessen mit einem Hubschrauber fortgesetzt. Der Vermisste ist 1,85 Meter groß und korpulent. Er hat dunkle, kurze Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Adidas-Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 06252/7060 entgegen. ots