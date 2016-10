Bergstraße. Lorsch/Bensheim/Heidelberg. Der seit Dienstagabend vermisste Mann aus Lorsch ist am Donnerstagmorgen wohlbehalten in Viernheim angetroffen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der 33-Jährige von einem Autofahrer auf der Landesstraße 3111 radelnd erkannt. Der unverletzte Mann war lediglich leicht unterkühlt und konnte durch die alarmierte Polizei zurück in die Obhut seiner Familie gebracht werden. (mik/pol