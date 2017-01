Aufräumen nach Sturmtief „Egon“

Bergstraße. Wie sehr Sturmtief "Egon" die Feuerwehren und Einsatzkräfte an der Bergstraße, im Ried und im Odenwald auf Trab gehalten hat, zeigt ein Blick ins E-Mail-Postfach des BA: Dutzende Alarmierungsnachrichten sind dort nachzulesen. Seit den frühen Morgenstunden mussten gestern Polizei und Feuerwehr zu etlichen Einsätzen in ganz Südhessen ausrücken. Das Polizeipräsidium in Darmstadt zählte alleine bis 8.30 Uhr 115 Fälle. Vor allem hatten die Retter es dabei mit umgeknickten Bäumen an Straßen oder umgewehten Verkehrsschildern zu tun.

Doch es geht auch spektakulärer: In Viernheim hat der Wind der Fassade des Rathauses extrem zugesetzt. Warum die Isolierung des Gebäudes an der Westseite nachgab, dafür hat die Stadtverwaltung bisher keine Erklärung. Irritierend ist vor allem, dass der zerstörte Teil der Fassade des Rathauses jener ist, der vor einigen Jahren komplett erneuert wurde. Noch in der Nacht sicherte die Freiwillige Feuerwehr Viernheim den Bereich ab.

In Heppenheim hat "Egon" gezeigt, wie wenig er vom Dualen System in Deutschland hält. Entlang der B 3 im Norden der Stadt wurden Gelbe Säcke umhergewirbelt und aufgerissen - der Inhalt verteilte sich großflächig entlang der Strecke. Die Jugendfeuerwehr, die gestern wieder unterwegs war, um ausrangierte Christbäume einzusammeln, musste die umhergewehten Tannen aus Vorgärten und Gebüschen holen.

Zum Thema Sturmbilanz: Orkantief wirbelt in der Region

"Wir haben schon Schlimmeres erlebt", bilanziert Franz-Josef Schumacher im Gespräch mit dem BA. Lorschs Stadtbrandinspektor berichtete von fünf Einsätzen in der Nacht und fünf Einsätzen am Morgen, zu denen 15 beziehungsweise zehn Einsatzkräfte ausrücken mussten. Zu 90 Prozent ging es darum, Straßen und Wegen von umgefallenen Bäumen zu befreien. "Da waren auch große Brocken dabei", sagt Schumacher. Vor allem auf der Friedensstraße zwischen dem Mönchskreisel und der B 460-Auffahrt an der Weschnitz sowie an der Bensheimer Straße und an der Zufahrt zur Rastanlage an der A 67 waren die Feuerwehrleute gefragt. In der Sachsenbuckelstraße im Süden der Stadt wurde in der Nacht der Unterstand einer Firma abgedeckt. Gegen Mittag hatte sich die Lage in Lorsch schon wieder beruhigt.

Auf verschiedenen Landes- und Kreisstraßen meldeten Verkehrsteilnehmer in nahezu ganz Südhessen umgestürzte Bäume, die zu Straßensperrungen führten - besonders betroffen ist davon der Odenwaldkreis. In Riedstadt stürzte ein Baum auf ein geparktes Fahrzeug. Über Personenschäden gibt es derzeit laut Polizei noch keine Erkenntnisse.

In Bensheim verbuchte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn zwischen 3.30 und 9 Uhr sechs Einsätze. "Wir mussten ausschließlich umgestürzte Bäume zur Seite räumen. Das lief relativ problemlos ab", bilanzierte Karn um die Mittagszeit. Bis dahin hatte "Egon" merklich an Kraft verloren. Große Schäden hatte er im Stadtgebiet nach ersten Erkenntnissen nicht hinterlassen. Ein paar umgefallene Baustellenschilder, Mülltonnen, die sich selbstständig gemacht hatten und zerbrochene Gartendeko: "Es hätte uns übler erwischen können", meinte ein Hausbesitzer während einer morgendlichen Inspektionstour auf seinem Grundstück. lok/dr/sm