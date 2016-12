Viernheim. Viernheim. Mit einer Schusswaffe bedrohte am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages gegen 7.45 Uhr ein Räuber die Mitarbeiterin in einem Kiosk in der Viernheimer Kopernikusstraße.

Die 43 Jahre alte Angestellte war allein, als der Bewaffnete sich die Tageseinnahmen in eine Tasche packen ließ. Der Täter flüchtete mit mehreren hundert Euro Beute zu Fuß - zunächst in Richtung Adalbert-Stifter-Straße. Über die weitere Fluchtrichtung ist der Polizei nichts bekannt.

Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß, kräftig und 40 bis 45 Jahre alt sein. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug eine Mütze und einen Schal, den er sich zu Maskierung ins Gesicht gezogen hatte. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei aus Heppenheim hat die Ermittlungen zur Ergreifung des Täters aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06252 / 7060. (pol/seg)