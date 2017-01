Bus-Streik bremst viele Fahrgäste aus

"Wir sind es wert" steht auf der Weste eines streikenden Busfahrers, der im Busdepot in Frankfurt an mehr als 80 stehen gebliebenen Bussen entlang geht. Foto: Boris Roessler

Darmstadt/Bergstraße. Auf den Straßen im Kreis Bergstraße sind derzeit wesentlich weniger Busse als sonst unterwegs. Wegen des Streiks der Fahrer im Rahmen der Tarifauseinandersetzung zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) bleiben sehr viele Busse heute stehen - darunter auch alle HEAG-Busse.

In ihrem Ausstand blockierten die Busfahrer gestern die Betriebshöfe, so dass kein Bus ausfahren konnte. Sie fordern unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns im Manteltarifvertrag von zwölf auf 13,50 Euro. Die Arbeitgeber wollen bisher nur bis 12,65 Euro gehen. Zudem fordert die Gewerkschaft Verbesserungen in Sachen Urlaubstage und betriebliche Altersvorsorge.

Bergstraßen-Linie steht still

Sämtliche Fahrten der Linien 669 zwischen Heppenheim und Bickenbach fielen deswegen gestern aus. Dasselbe galt für die Busse der Linien 675 zwischen Gronau und Zell, 676 zwischen Langwaden und Zell, 677 zwischen Balkhausen und Bensheim, 678 zwischen Schwanheim und Zwingenberg sowie 679 in Heppenheim.

Der Tarifkonflikt dürfte vielen Fahrgästen weh tun: Gestern begann nach den Weihnachtsferien wieder die Schule - Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt laden nicht gerade zu Fahrradfahrten als Ausweichmöglichkeit ein.

VGG nicht betroffen

Da Verdi den Streik als unbefristet angekündigt hat, rechne die HEAG für die kommenden Tage mit weiteren Ausfällen, sagt Sprecherin Silke Rautenberg. Betroffen sind nicht nur einzelne Buslinien im Kreis Bergstraße sowie den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau, sondern auch alle Stadtbuslinien in Darmstadt. Nur die Straßenbahnen verkehren dort regulär.

Fahrgäste im Kreis Bergstraße können aber wie gewohnt die Busse der Verkehrsgesellschaft Gersprenz nutzen. Sie bleibt bisher vom Ausstand verschont. "Bei uns ist alles ruhig, alle Busfahrer sind im Einsatz und alle Busse fahren", sagte eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal auf Anfrage dieser Zeitung. Das bedeutet, dass etwa die Stadtbuslinien 671 bis 674 in Bensheim nicht vom Streik betroffen sind, ebenso wenig wie die Busse der Linien 640 bis 651 des Linienbündels Ried und die Busse 665 (zwischen Reichelsheim und Bensheim), 666 (Rimbach - Gadernheim) und 1015 (Reichelsheim - Winterkasten).

Als weitere Alternative zu ihren Bussen während des Streiks nennt die HEAG die Ruftaxis, die in Bensheim unter den Telefonnummern 06251 / 77777 und 789978 eine Stunde im Voraus bestellt werden können. Wer zwischen Heppenheim und Bickenbach unterwegs sei, könne als Ersatz für die Buslinie 669 auf den Schienenverkehr der Bahn umsteigen. kbw/red