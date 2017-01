Busse an der Bergstraße fallen aus

Bergstraße. Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen ab Montag mehr Zeit einplanen - auch an der Bergstraße. Wegen eines unbefristeten Streiks bei vielen Busunternehmen im Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) entfallen ab diesem Tag voraussichtlich mehrere Buslinien im Landkreis. Derzeit verhandeln der LHO und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi über einen neuen Tarifvertrag für Busfahrer.

Betroffen ist vor allem der HEAG-Verkehrskonzern in Darmstadt. Ausfallen werden einer Pressemitteilung der Darmstadt-Dieburg Nahverkehrsorganisation Fahrten der VRN-Buslinie 669 zwischen Heppenheim und Bickenbach, der Linie 675 zwischen Gronau und Zell, der Linie 676 zwischen Langwaden und Zell, der L 677 zwischen Balkhausen und Bensheim, der 678 zwischen Schwanheim und Zwingenberg sowie der Linie 679 in Heppenheim.

Fahrgäste können in Bensheim auf die Stadtbuslinien 671 bis 673 ausweichen, als Alternative zur Linie 669 wird in der Pressemitteilung der Zugverkehr genannt. Unter Telefon 06251/77777 und 789978 können ferner in Bensheim Ruftaxis eine Stunde im Voraus bestellt werden, in Heppenheim unter Telefon 06252/9655000.

Noch nicht absehbar ist, inwieweit der Streik die Linien der Verkehrsgesellschaft Gerprenztal betrifft. Eventuell fallen auch dort Busse aus. kbw/red