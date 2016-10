Das Geheimnis hinter der roten Rinde

Alle Bilder anzeigen Was ist denn das? Die Linden entlang der B 3 zwischen Bensheim und Heppenheim strahlen derzeit rot. Schuld sind Millionen Feuerwanzen. © oh Es gibt weltweit etwa 340 Arten der Feuerwanze. © dpa

Bergstraße. Spaziergänger, die in diesen Tagen zwischen Heppenheim und Bensheim unterwegs sind, bietet sich beim Blick auf die Linden an der Westseite der B 3 ein ungewöhnliches Bild: Die Rinde ist über und über bedeckt mit einer roten Schicht. Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass es sich um unzählige Insekten handelt.

Der ungewöhnliche Anblick bietet für Gerhard Eppler, den Landesvorsitzenden des Naturschutzbundes Hessen, aber keinen Anlass zur Sorge. "Es handelt sich um Feuerwanzen", lautet seine Diagnose. Besonders viele nicht ausgewachsene Tiere, also Larven und Nymphen, seien zu sehen. Das Gekrabbel mag bei unkundigen Beobachtern durchaus Befürchtungen auslösen, es könnte eine Insektenplage ins Haus stehen, die die ehrwürdigen Linden in sich zusammenfallen lässt. Tatsächlich handelt es sich bei den Tieren, die im Erwachsenenalter eine rot-schwarze Färbung auf dem Rücken haben, aber nicht um Schädlinge, sagt Eppler.

Massensterben unterm Baum

Räuber und Kannibalen Weltweit gibt es etwa 340 Arten von Feuerwanzen. Davon sind allerdings nur fünf in Europa vertreten. Am häufigsten kommt - wie es der Name schon vermuten lässt - die Gemeine Feuerwanze vor. Die meisten Arten leben an niedrigen Pflanzen oder an den Füßen von Bäumen. Dort ernähren sie sich von herabgefallenen Samen. Bei einigen Arten der Feuerwanze wurde sogar räuberisches Verhalten entdeckt. So saugen die Tiere neben Bäumen auch tote Insekten aus. Kannibalismus ist ebenfalls dokumentiert. Die Flügel der Feuerwanzen sind verkümmert. Es gibt aber auch einzelne flugfähige Tiere. Hin und wieder werden sie mit Käfern verwechselt und deswegen fälschlicherweise als Feuerkäfer bezeichnet. kbw

Malvengewächse, zu denen die Linde gehört, sind zwar beliebte Aufenthaltsorte von erwachsenen Feuerwanzen und ihrem Nachwuchs. Deren Rinde steht aber nicht auf dem Speiseplan der Krabbler. "Sie ernähren sich von herabgefallenen Samen der Bäume", erklärt Eppler. Die saugen sie mit Hilfe ihrer Mundwerkzeuge aus.

Dass die Tiere jetzt derart zahlreich auftreten, sei weder ungewöhnlich noch gefährlich für die Pflanzenwelt an der Bergstraße, sagt der Heppenheimer Naturschützer. "Feuerwanzen produzieren sehr viele Larven. Viele von ihnen überleben aber nicht lange", sagt Fachmann Eppler. Nach der Paarung in den Monaten April und Mai legt jedes Weibchen bis zu 100 Eier in Laub und Steinen ab. Die meisten der Wanzen fallen noch vor der Geschlechtsreife natürlichen Fressfeinden, vor allem Vögeln, zum Opfer, gibt Eppler zu bedenken. Meist tauchen die Insekten an den Füßen von Bäumen auf und nicht, wie im aktuellen Fall, an Ästen und Stämmen. Andererseits sind sie hin und wieder auch in großer Zahl an Hauswänden zu sehen. Handlungsbedarf sieht Eppler deswegen nicht. "Das sind einfach nur Tiere", betont er auf Nachfrage des BA.

Anders als etwa bei Schmetterlingen gebe es keine Verpuppung, also keinen markanten Übergang von der Larve zum ausgewachsenen Insekt. "Die jungen Feuerwanzen häuten sich mehrfach und nehmen dadurch erst nach und nach das Erscheinungsbild eines erwachsenen Tieres an", erläutert Eppler. Die Entwicklung von der Larve zur geschlechtsreifen Wanze dauert ein Jahr und umfasst fünf Phasen. Erst am Ende bildet sich ihre typische Färbung aus. Vorher sind sie auf den ersten Blick für Laien nur schwer als Feuerwanzen zu erkennen.