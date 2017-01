Der Landrat kochte mexikanisch

Als Vorsitzender des Hessischen Volkshochschulverbands betont Landrat Christian Engelhardt die enorme Vielfalt des Kreisvolkshochschul-Angebots und die gute Arbeit vor Ort. "Wir haben ein professionelles Team und ein brandaktuelles Programm." Die Kvhs entspreche dem Anspruch des Bildungskonzepts vom "lebenslangen Lernen".

Der Landkreis übernimmt für die Einrichtung 31 Prozent der Kosten. 16 Prozent schießt das Land Hessen zu. 52 Prozent der Ausgaben werden durch die Kursgebühren abgedeckt. "Der Kunde bezahlt also nur rund die Hälfte von dem, was ein Kurs eigentlich kostet", so Iris Hoch. Das noch verbleibende eine Prozent werden durch Werbung eingespielt.

Die Kreisvolkshochschule ist als kommunaler Ort der Weiterbildung eine voll budgetierte Abteilung des Landratsamts. Der Jahresumsatz beträgt rund 1,6 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr zählte die Kreisvolkshochschule circa 860 Unterrichtseinheiten. tr