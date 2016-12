Die Verkehrsbehörde gibt Gas

An der Benzstraße werden jeden Tag gut einhundert Kunden betreut - ohne die Geschäftskunden und Zulassungsdienste, die zusätzlich vorbeischauen. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt laut Behörde etwa 35 Minuten.

Allein die Führerscheinstelle zählte im laufenden Monat (bis einschließlich 28. Dezember) insgesamt 1100 Kunden-Aufrufe.

Um die Zentrale in Heppenheim zu entlasten und dem Kunden den Service näher zu bringen, sind einige Dienstleistungen in derzeit 14 Kommunen vor Ort delegiert. In Hirschhorn befindet sich eine vollwertige Außenstelle der Behörde.

Im Heppenheimer Amt für Straßenverkehrswesen sind 41 Mitarbeiter beschäftigt. Davon 26 auf der Zulassungsstelle. tr